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StarLadder запустил серию турниров для дуэтов
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StarLadder запустил серию турниров для дуэтов 

CyberSport.ru 3 часа назад
StarLadder совместно с Twitch представил серию турниров по PlayerUnknown's Battlegrounds для дуэтов. Каждый месяц организаторы будут проводить три открытые квалификации и финал на $5 тыс. для игроков из СНГ.
Первые стадии отборочных устроят в формате best-of-3 и best-of-4. В последнем лобби на 40 дуэтов будет пять матчей. В заключительный этап пройдут 30 команд исходя из рейтинга за три квалификации. Десять пар получат инвайты.
Расписание первого StarLadder CIS Duo Cup:
15-16 мая — открытая квалификация №1;
21-22 мая — открытая квалификация №2;
26-27 мая — открытая квалификация №3;
3 июня — финал.
Соревнования дуэтов в PUBG проводят реже, чем чемпионаты отрядов. Второй сезон GLL Wingman с призовым фондом $5 тыс. выиграли Тарас Snoopykx Безъязычный и Роман ADOUZ1E Зиновьев из Team Empire. Третий сезон с матчами на карте Санок и $10 тыс. на кону устроят в мае.
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