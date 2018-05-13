StarLadder запустил серию турниров для дуэтов

StarLadder совместно с Twitch представил серию турниров по PlayerUnknown's Battlegrounds для дуэтов. Каждый месяц организаторы будут проводить три открытые квалификации и финал на $5 тыс. для игроков из СНГ.

Первые стадии отборочных устроят в формате best-of-3 и best-of-4. В последнем лобби на 40 дуэтов будет пять матчей. В заключительный этап пройдут 30 команд исходя из рейтинга за три квалификации. Десять пар получат инвайты.

Расписание первого StarLadder CIS Duo Cup:

15-16 мая — открытая квалификация №1;

21-22 мая — открытая квалификация №2;

26-27 мая — открытая квалификация №3;

3 июня — финал.

Соревнования дуэтов в PUBG проводят реже, чем чемпионаты отрядов. Второй сезон GLL Wingman с призовым фондом $5 тыс. выиграли Тарас Snoopykx Безъязычный и Роман ADOUZ1E Зиновьев из Team Empire. Третий сезон с матчами на карте Санок и $10 тыс. на кону устроят в мае.