В Боевом пропуске предложили поставить на матчи MDL Changsha Major

В Dota 2 стали доступны предсказания компендиума на первый раунд MDL Changsha Major. Поставить токены можно на странице официального сайта, которая доступна только для владельцев Боевого пропуска.

Dota2.com Распределить токены между командами можно как угодно. За верные предсказания даются дополнительные очки компендиума: 500 баллов за пять правильных прогнозов, 3 тыс. — за 25, 5 тыс. — за 50. MDL Changsha Major пройдет с 14 по 20 мая. 12 команд, среди которых Vega Squadron и новый состав Романа Resolut1on Фоминка VGJ.Storm, разыграют миллион долларов и 1,5 тыс. очков Dota Pro Circuit. Расписание матчей доступно по ссылке.