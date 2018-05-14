Ещё
В Боевом пропуске предложили поставить на матчи MDL Changsha Major
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Боевом пропуске предложили поставить на матчи MDL Changsha Major 

CyberSport.ru 21 минуту назад
Фото: CyberSport.ru
В Dota 2 стали доступны предсказания компендиума на первый раунд MDL Changsha Major. Поставить токены можно на странице официального сайта, которая доступна только для владельцев Боевого пропуска.
Dota2.com  Распределить токены между командами можно как угодно. За верные предсказания даются дополнительные очки компендиума: 500 баллов за пять правильных прогнозов, 3 тыс. — за 25, 5 тыс. — за 50. MDL Changsha Major пройдет с 14 по 20 мая. 12 команд, среди которых Vega Squadron и новый состав Романа Resolut1on Фоминка VGJ.Storm, разыграют миллион долларов и 1,5 тыс. очков Dota Pro Circuit. Расписание матчей доступно по ссылке.
CyberSport.ru: последние новости
StarLadder запустил серию турниров для дуэтов Beyond The Summit будет освещать MDL Changsha Major удаленно Maniac завершил карьеру профессионального игрока
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Спартак» отражает душу русского человека»49
«Это абсолютно падший, не достойный уважения человек»5
«Барселона» уступила «Леванте»
Названы все кандидаты на пост главного тренера «Зенита»5
Медведев породил новый анекдот про Мутко509
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол
00:31
Россия взяла Швейцарию приступом
Хоккей Статьи
01:02
Лавров увидел в «Спартаке» отражение русской души
Футбол
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение