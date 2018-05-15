Робот-юрист Правовед.ru стал победителем конкурса в рамках глобального тура Legal Geek

МОСКВА, 15 мая. / ТАСС /. Робот-юрист, который дает консультации по правовым вопросам онлайн, созданный компанией-резидентом "Сколково" , стал победителем конкурса в рамках глобального тура Legal Geek, крупнейшего в мире LegalTech-сообщества. Об этом во вторник сообщает пресс— служба Инновационного центра «Сколково»

Legal Geek — глобальное стартап-сообщество в сфере Legal Tech (отрасль бизнеса, специализирующаяся на информационно-технологическом обслуживании юридической деятельности). Целью проведенного конкурса было выявить наиболее перспективные российские юридические решения для презентации на международном рынке. В качестве приза команда получила грант на поездку и участие в The Legal Geek Conference, крупнейшей конференции в сфере LegalTech в Лондоне, организованной сообществом Legal Geek.

"Лично для меня победа Правовед.ru не стала большим сюрпризом. И платформа в целом, и проект робота-юриста, являются не только интересными техническими решениями, но и средством улучшения доступа к правосудию. Для общества очень важно, чтобы у максимально большого количества граждан был доступ к качественной юридической помощи", — сказала член жюри конкурса, директор издательства «Infotropic Media» Э Хольгер Цшайге, слова которой приводятся в сообщении.

Технология робота-юриста, разработанная командой Правовед.ru, основана на нейронной сети. Робот понимает запрос пользователя и за долю секунды дает развернутый и бесплатный ответ, в том числе, перечисляет права клиента в его ситуации. Благодаря роботу компании уже удалось автоматизировать процесс юридических консультаций в сфере защиты прав потребителей и избавить юристов сайта от монотонной работы.

Как отмечают в Правовед.ru, алгоритм в основе робота может применяться и в других индустриях и сферах, например, в правовых департаментах корпораций, для обработки запросов клиентов банков, страховых компаний, а также в системе госуслуг. Система поддерживает несколько языков, поэтому может работать и с правовыми системами других стран.