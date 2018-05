«Нет даже тени своей игры». Руководство Vega Squadron о результате на MDL Changsha Major

Vega Squadron не вышла из группы на MDL Changsha Major. Команда проиграла пять серий и закончила выступление на турнире со статистикой 0-10 по картам. Спортивный директор организации Георгий drAmer Фалеев написал в твиттере, что это совсем не тот результат, за которым команда ехала на мейджор. 0:10 — совсем не тот результат за которым мы ехали на Мажор. Нет даже тени своей игры. Дальше будет небольшой перерыв и длительный буткемп перед квалификациями на Инт. We'll come back stronger. #OnlyVega— Georgy Faleev (@follow_drAmer) May 15, 2018

Владелец клуба Алексей Vega Кондаков дал более жесткую оценку результатам команды на китайском турнире: За такой результат стыдно. — Alexey Kondakov (@VegaAlexey) May 15, 2018

Ранее слабый результат Vega Squadron на MDL Changsha Major прокомментировал Виталий v1lat Волочай. На канале в Telegram он написал, что не хочет называть выступление команды «провалом», так как она попала в очень сильную группу. По мнению Волочая, в другой группе Vega Sqadron могла бы побороться за выход в плей-офф.

MDL Changsha Major проходит с 14 по 20 мая в Китае на площадке Hunan International Convention and Exhibition Center. Призовой фонд турнира составляет миллион долларов и 1,5 тыс. рейтинговых очков Dota Pro Circuit.