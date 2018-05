Участники региональных квалификаций на The International 8

Кажется, в этом сезоне открытые квалификации на The International будут слишком насыщенными.

Анонс нового игрока Natus Vincere в очередной раз натолкнул сообщество на размышления. Кто-то пытался разобраться, в чём проблема Na'Vi, кто-то считал игроков, которые прошли через организацию за этот сезон. А другие ужаснулись тому, что ещё одна команда отправилась в открытую квалификацию The International 8. Пользователь Reddit под ником cloverdota подсчитал, что участников турнирного сезона, сохранивших состав, осталось чуть больше 30 (и это с учётом тех, что сейчас находятся в топ-8 по рейтингу). В прошлом с подобной ситуацией сталкивались команды из Южной Америки — там Valve просто отдавал свободные слоты командам из открытых отборов. Разбираемся, кто ещё может получить приглашение в региональные отборы и где будут самые весёлые открытые квалификации.

Южная Америка

У Южной Америки всегда были проблемы с тем, чтобы удержать составы неизменными дольше двух месяцев. Некоторые игроки успевают сменить команду в течение одного турнира. Что уж говорить о четырёх месяцах, которые могут показаться бесконечностью! Так что в этом регионе может не оказаться ни одной команды, которая бы зарегистрировала и сохранила пятёрку с начала февраля. РaiN Gaming столкнулась с проблемами с мидером и взяла в команду румына Аливи w33 Омара. SG e-sports лишилась саппорта, который решил приостановить карьеру по личным причинам. Infamous помимо замены, как оказалось, вообще не зарегистрировала состав. Больше всего шороху наделал Хуан Atun Ачоа, который не может усидеть на месте и отправил в открытые отборы Mad Kings и Thunder Predator.

Ближе всего к прямому приглашению в региональные квалификации оказалась Gorillaz-Pride. Но буквально несколько дней назад команда выступала в обновлённом составе. Пока неизвестно, была ли это временная акция или ребята вместе со всеми отправятся играть в открытые отборочные. Может быть, в этот раз Valve снова удастся откопать в своих архивах каких-нибудь Vultur Gaming, которые нигде не играли, но зато не перешли в другую команду? Если нет, то весь регион будет проходить открытые квалификации.

Стабильность СНГ держится на двух столпах: стратегии развития Vega Squadron и кураже FlyToMoon. Первые поставили себе целью не менять состав и работать до получения результатов. У вторых пока всё настолько хорошо, что смена игроков им просто ни к чему. FTM не будет участвовать в будущих мэйджорах, но на региональной квалификации они сейчас одни из главных фаворитов. А вот всем остальным придётся побороться в сетке bo1. Team Empire в этом сезоне находились в поисках керри. Team Spirit сменила состав через несколько недель после закрытия трансферного окна. Na'Vi только что заменила саппорта. А Effect и Gambit просто развалились на глазах. Даже гиганты СНГ-сцены MEGA-LADA прошли через изменения состава.

Под вопросом находится судьба Hunkys From Zavod. Команда зарегистрировала свой состав и, если верить Liquipedia, продолжает выступать той же пятёркой на небольших турнирах. Правда, на крупных региональных отборах их не было видно аж с января. Если ребята сохранили состав, то им стоит понадеяться на внимательность Valve.

Северная Америка

Северная Америка, наученная горьким опытом, в большинстве своём не регистрировала команды на этот сезон. В системе Valve засветились только самые крупные и значимые теги. И пережили эти четыре месяца немногие. Во-первых, на слот в региональных отборах претендуют Evil Geniuses. Если команде не удастся попасть в топ-3 какого-то из мэйджоров, именно «гениями» заткнут прореху в трансферной системе. Их соперниками в региональных отборах станут OpTic Gaming, которым пока не на что жаловаться, кроме собственного непостоянства, и Immortals. Корейцы, разбавили свой состав американцем и австралийцем, но всё ещё держатся друг за друга, хоть это и не приносит значимых результатов.

В открытых отборах в Северной Америке тоже будет весело. Во-первых, туда отправилась compLexity Gaming, сменившая саппорта. Причём у их бывшего капитана, Кайла Kyle Фридмана, тоже есть планы по сбору состава. Ну, или он попадёт на TI в качестве комментатора. Компанию coL в открытых квалификациях составят VGJ.Storm с Романом Resolution Фоминком и is GG, если не распадутся до старта открытых отборов. Да и к началу квалификаций наверняка нарисуется ещё несколько многообещающих стаков с громкими именами, которые тоже решат потолкаться в bo1.

Юго-Восточная Азия

В остальных регионах простора для работы немного больше. В Азии участвовать в региональных отборах будут Fnatic и TNC Pro Team, если внезапно не пробьются на The International напрямую. Пусть у них и нет серьёзных успехов на международной сцене, зато в регионе им бояться некого.

В местных отборах их ждет серьёзная компания. BOOM ID, Execration и Happy Feet. Правда, послужной список последних за прошедшие несколько месяцев пополнялся только открытыми квалификациями и филиппинскими турнирами. Но и в открытых отборочных будет кому повеселиться. Туда отправилась Clutch Gamers, которая 3 мая объявила об объединении с Team Admiral. Поклонникам из СНГ особенно приглянется этот состав благодаря участию в нем Владимира yol Басова. В сетку bo1 попадут и Geek Fam, с момента регистрации успевшие несколько раз сменить игроков и вернуть их обратно. И не забывайте про целую плеяду индонезийских команд во главе с The Prime NND (если они успеют вовремя восстановить состав).

Европа

«В Европе в этом сезоне все квалификации как открытые», — пишут об этом регионе пользователи форума Reddit. Обычно большинство команд, которые сейчас претендуют на прямое приглашение, сидят в открытых отборах, собирая пятёрки за пару дней до старта. Список команд, не сменивших состав в этом регионе, внушительный: Team Kinguin, The Final Tribe, Mad Lads, Kingdra, Team Singularity и Alliance — все они пока играют заявленными пятерками. Но обычно в таких командах главные перестановки происходят за пару недель до отборов. Игроки начинают тренироваться, не могут найти общий язык и решают, что в открытых квалификациях не так уж и плохо. А там их уже поджидают как минимум OG, которые не смогли выработать нужный стиль игры с Романом Resolution Фоминком. Свои стаки наверняка соберут бывшие игроки Going In, Wagamama и другие стримеры, которые рассматривают открытые квалификации скорее как интересное приключение.

Китай

Легче всего Valve будет в Китае. Кроме того, что сразу четыре команды претендуют на прямое приглашение на The International, вне трансферного окна здесь произошли минимальные изменения.

Уже точно в открытые квалификации отправятся LFY, заменившая саппорта, и IG.Vitality, в марте поприветствовавшая в своем составе сингапурского керри Meracle. Компанию им составят Keen Gaming, сформировавшая состав только в апреле, но уже сыгравшая в финале майнора, и CDEC, не зарегистрировавшая на сайте свою пятёрку.

Особняком стоит ситуация с EHOME. Организация зарегистрировала основной состав с Old Chicken, а затем отдала его в аренду в Keen Gaming. Через полтора месяца всё вернулось на свои места — и вот у EHOME снова играет зарегистрированный состав. Вроде и что-то новое попробовали, и слот в региональных отборах не потеряли. Зато проблем с участниками рангом пониже у Valve не должно быть. В системе регистрации отметились разнообразные команды, включая Big God. Возможно, даже придётся выбирать, а не расширять количество слотов с открытых отборов.

Не зря игроки жаловались на то, что одного трансферного окна в сезоне слишком недостаточно. Мало кто из команд боится идти в открытые отборочные. Все они руководствуются одним правилом: если не можешь пройти открытую квалификацию, то в региональной, а тем более на TI, тебе делать нечего. Может быть, если в закрытый этап не пробьются кто-то из фаворитов, киберспортсмены и Valve пересмотрят свою позицию?