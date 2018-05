Team 3DMAX вернется в киберспорт

Французская организация Team 3DMAX объявила о возвращении в компьютерный спорт. Неизвестно, по каким дисциплинам она соберет составы. Более подробная информация появится вечером 16 мая.

We are one, and we are back. #3DMAX pic.twitter.com/KS6Fz5ieU5— 3DMAX (@3DMAXGaming) May 16, 2018

Анонс возвращения 3DMAX

Team 3DMAX была основана в 2009 году. В 2012-2013 гг. за ее состав по Dota 2 выступал действующий керри Team Secret Маркус Ace Хёлгард, а в CS:GO ее в разное время представляли Петер dupreeh Ротмен Рассмусен, Томаш oskar Штястны, Ладислав GuardiaN Ковач, Филип aizy Айструп, Лукас gla1ve Россандэр, Маттиас MSL Лауридсен, Миикка suNny Кемппи и Алекси allu Ялли.

Ростеры клуба по шутеру Valve дважды выступали на мейджорах: на EMS One Katowice 2014 коллектив занял 9-12 место, а на ESL One Katowice 2015 — 13-16 место. В том же году организация закрылась без объяснения причин.