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Fortnite сохранила лидерство на Twitch во время Mid-Season Invitational 2018
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Fortnite сохранила лидерство на Twitch во время Mid-Season Invitational 2018 

CyberSport.ru 12 часов назад
Фото: CyberSport.ru
League of Legends не обошла Fortnite по просмотрам на Twitch во время группового этапа 2018 Mid-Season Invitational. По данным The Esports Observer, на второй неделе мая зрители провели на стримах по MOBA 18,7 млн часов, а на трансляциях по «королевской битве» — 30,5 млн Игры удержали первые строчки рейтинга.
Esportsobserver.com  С 7 по 13 мая за Dota 2 следили на 8,8 млн часов меньше по сравнению с предыдущей неделей. Дисциплина упала с третьего на седьмое место рейтинга после завершения EPICENTER XL. CS:GO осталась на восьмой строчке, но потеряла 3,3 млн часов просмотров. Fortnite вторую неделю подряд обновляет рекорд по просмотрам на Twitch. С 30 апреля по 6 мая зрители провели на трансляциях игры 30,3 млн часов.
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