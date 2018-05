Команда «ПСЖ» победила на втором «мэйджоре» подряд

Китайская PSG.LGD стала чемпионом домашнего MDL Changsha Major. В финале турнира категории Major коллектив взял верх над американской VG. J Storm, за которую временно выступает украинский легионер Роман «Resolut1on» Фоминок. Счет встречи — 3:0. Отметим, что PSG.LGD, представляющая футбольный клуб «ПСЖ», одержала вторую подряд победу на турнире данной категории.

MDL Changsha Major прошел с 14 по 20 мая в Китае. Призовой фонд соревнования составил миллион долларов.

Китай

MDL Changsha Major

Плей-офф Верхняя сетка

Финал

PSG.LGD (Китай) — VG. J Storm (США) — 3:0 BACK TO BACK MAJOR CHAMPIONS! We take the MDL #Changsha Major in a convincing fashion, dropping only a single game in the playoffs! Thank you for watching and cheering for PSG.LGD! pic.twitter.com/ZE8SCo6HAW

— LGD Gaming (@LGDgaming) 20 мая 2018 г.