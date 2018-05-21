Team Spirit, forZe и pro100 прошли в закрытую квалификацию PUBG Global Invitational CIS 

Team Spirit, pro100 и forZe преодолели вторую открытую квалификацию на PUBG Global Invitational CIS. Закрытая стадия пройдёт с 7 по 9 июня.
Отборочные матчи на Эрангеле в формате best-of-5 играли с 17 мая. Участников делили на группы по 20 команд, из которых по десять отправлялись в следующий круг. 20 мая провели два параллельных матча, в которых разыгрывалось по десять слотов.
Участники закрытой квалификации:
AVANGAR
Natus Vincere
Team Empire
M19 TeamUnique
WOK FROMZERO
PUSHME
Tactical Nuclear Penguins
Vega Squadron
Kit-Kat Tornado Energy Storm
AltAfter
WinterChase
FluffyGangsters
Quantum Bellator Fire
BEASTMODE500ADR
NSS Team Bad English
apache.crew
forZe
Team Spirit
Way2Hell
ALPOCHINKI
pro100
TORNADO ENERGY BATTLE
5FRAGS.RED b0sted
Team Ricked
Comanche
CrowCrowd
PVEshniki
Diplodocs Squad
Universe
LULESPORTS
Tier4Gaming
Fly to Pochinki
x_YellowSnow_x BEZUMNIE
CheekiBreeki
К закрытой квалификации 40 команд разделят на два лобби. В них сыграют 20 карт. На LAN-финал отберутся по десять коллективов.
Офлайн-квалификация для СНГ пройдёт с 21 по 24 июня в Минске. Участники проведут 20 матчей. Команды разыграют $100 тыс. и два слота на PGI.
PUBG Global Invitational устроят с 25 по 29 июля в Берлине. Там пройдут соревнования с видом от первого и от третьего лица. 20 команд из региональных отборочных разыграют $2 млн Распределение слотов на PUBG Global Invitational:
Европа
Северная Америка
Азия
Китай
Европа
Северная Америка
Азия
Китай
Европа
Северная Америка
Азия
Корея
СНГ Южная Америка
Япония
Корея
СНГ Океания
Япония
Ближний Восток