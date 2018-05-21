Team Spirit, forZe и pro100 прошли в закрытую квалификацию PUBG Global Invitational CIS

Team Spirit, pro100 и forZe преодолели вторую открытую квалификацию на PUBG Global Invitational CIS. Закрытая стадия пройдёт с 7 по 9 июня.

Отборочные матчи на Эрангеле в формате best-of-5 играли с 17 мая. Участников делили на группы по 20 команд, из которых по десять отправлялись в следующий круг. 20 мая провели два параллельных матча, в которых разыгрывалось по десять слотов.

Участники закрытой квалификации:

AVANGAR

Natus Vincere

Team Empire

M19 TeamUnique

WOK FROMZERO

PUSHME

Tactical Nuclear Penguins

Vega Squadron

Kit-Kat Tornado Energy Storm

AltAfter

WinterChase

FluffyGangsters

Quantum Bellator Fire

BEASTMODE500ADR

NSS Team Bad English

apache.crew

forZe

Team Spirit

Way2Hell

ALPOCHINKI

pro100

TORNADO ENERGY BATTLE

5FRAGS.RED b0sted

Team Ricked

Comanche

CrowCrowd

PVEshniki

Diplodocs Squad

Universe

LULESPORTS

Tier4Gaming

Fly to Pochinki

x_YellowSnow_x BEZUMNIE

CheekiBreeki

К закрытой квалификации 40 команд разделят на два лобби. В них сыграют 20 карт. На LAN-финал отберутся по десять коллективов.

Офлайн-квалификация для СНГ пройдёт с 21 по 24 июня в Минске. Участники проведут 20 матчей. Команды разыграют $100 тыс. и два слота на PGI.

PUBG Global Invitational устроят с 25 по 29 июля в Берлине. Там пройдут соревнования с видом от первого и от третьего лица. 20 команд из региональных отборочных разыграют $2 млн Распределение слотов на PUBG Global Invitational:

Европа

Северная Америка

Азия

Китай

Европа

Северная Америка

Азия

Китай

Европа

Северная Америка

Азия

Корея

СНГ Южная Америка

Япония

Корея

СНГ Океания

Япония

Ближний Восток