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Трансляцию MDL Changsha Major в пике смотрело более 13,6 млн зрителей
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Трансляцию MDL Changsha Major в пике смотрело более 13,6 млн зрителей 

CyberSport.ru 11 часов назад
Фото: CyberSport.ru
Esc.watch опубликовал статистику просмотров MDL Changsha Major. Пик зрителей на всех трансляциях превысил 13,6 млн На англоязычном стриме был зафиксирован максимальный онлайн в 64,9 тыс. зрителей, а на русскоязычном — 57,6 тыс. Самым популярным матчем турнира стал финальный поединок между командами PSG.LGD и VGJ.Storm.
MDL Changsha Major показал второй результат среди мейджоров в сезоне 2017/2018 по пиковому количеству зрителей с учетом Китая. Лидерство по этому параметру сохраняет Dota 2 Asia Championships 2018 — 18,98 млн человек в пике. Оба турнира обошли основной этап The International 2017, пиковый онлайн которого составил 10,94 млн вместе с Китаем. Несмотря на большое количество китайских зрителей, на иностранных трансляциях мейджор от MDL собрал только 150,6 тыс. человек в пике. Это худший показатель среди всех мейжоров в сезоне 2017/2018.
MDL Changsha Major прошел с 14 по 20 мая в Китае. Чемпионом турнира стала PSG.LGD, которая в финале обыграла VGJ.Storm со счетом 3:0.
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