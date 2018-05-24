Российской премьер-лиги не будет в FIFA 19

В популярной серии компьютерных игра FIFA, посвященной футболу, исчезнет Российская премьер-лига (РФПЛ), начиная с FIFA 19, передает Eurosport.ru

"Соглашение с Konami будет носить эксклюзивный характер, и российская Премьер-Лига будет доступна только в игре PES 2019. Насчет наличия российских клубов в других футбольных симуляторах можно сказать одно — допускается ряд исключений, которые позволяют клубам индивидуально участвовать в лицензионных соглашениях в рамках еврокубков", — сообщает пресс-служба РФПЛ.

Впервые РФПЛ появилась в FIFA 10.