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Российской премьер-лиги не будет в FIFA 19
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Российской премьер-лиги не будет в FIFA 19 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: EPA
В популярной серии компьютерных игра FIFA, посвященной футболу, исчезнет Российская премьер-лига (РФПЛ), начиная с FIFA 19, передает Eurosport.ru.
"Соглашение с Konami будет носить эксклюзивный характер, и российская Премьер-Лига будет доступна только в игре PES 2019. Насчет наличия российских клубов в других футбольных симуляторах можно сказать одно — допускается ряд исключений, которые позволяют клубам индивидуально участвовать в лицензионных соглашениях в рамках еврокубков", — сообщает пресс-служба РФПЛ.
Впервые РФПЛ появилась в FIFA 10.
Ранее сообщалось, что игроки FIFA 18 обогащаются на смерти футболиста Давиде Астори.
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