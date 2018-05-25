Умери Джон TotalBiscuit Беин

В США умер известный блогер

В США в возрасте 34 лет умер один из самых популярных Youtube-блогеров страны Джон Бейн, известный как TotalBiscuit. Сообщение о смерти Бейна появилось в его аккаунте в Twitter.

Джон Бейн организовывал и комментировал киберспортивные турниры. Восемь лет назад у него диагностировали онкологическое заболевание. После нескольких лет лечения Бейн признал, что болезнь не удается остановить. За месяц до смерти он сообщил, что ему осталось недолго.

На страницу TotalBiscuit в Youtube подписаны около 2 млн человек. В блоге Бейн в основном размещал обзоры игр.