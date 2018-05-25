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Умери Джон TotalBiscuit Беин
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В США умер известный блогер 

Рамблер 13 часов назад
Фото: YouTube-канал Genna Bain
В США в возрасте 34 лет умер один из самых популярных Youtube-блогеров страны Джон Бейн, известный как TotalBiscuit. Сообщение о смерти Бейна появилось в его аккаунте в Twitter.
Джон Бейн организовывал и комментировал киберспортивные турниры. Восемь лет назад у него диагностировали онкологическое заболевание. После нескольких лет лечения Бейн признал, что болезнь не удается остановить. За месяц до смерти он сообщил, что ему осталось недолго.
На страницу TotalBiscuit в Youtube подписаны около 2 млн человек. В блоге Бейн в основном размещал обзоры игр.
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