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Ару снялся с «Джиро д'Италия»
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Ару снялся с «Джиро д'Италия»
Спорт-Экспресс
14 часов назад
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Как сообщает официальный Твиттер команды Team UAE, Ару не смог продолжить выступления в этой веломногодневке.
К моменту схода с дистанции Ару занимал 27-е место в общем зачете, уступая более 45 минут лидирующему британцу Симону Йейтсу.
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