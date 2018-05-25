Ару снялся с «Джиро д'Италия»

Как сообщает официальный Твиттер команды Team UAE, Ару не смог продолжить выступления в этой веломногодневке.

К моменту схода с дистанции Ару занимал 27-е место в общем зачете, уступая более 45 минут лидирующему британцу Симону Йейтсу.