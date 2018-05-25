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Ару снялся с «Джиро д'Италия»
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Ару снялся с «Джиро д'Италия» 

Спорт-Экспресс 14 часов назад
Как сообщает официальный Твиттер команды Team UAE, Ару не смог продолжить выступления в этой веломногодневке.
К моменту схода с дистанции Ару занимал 27-е место в общем зачете, уступая более 45 минут лидирующему британцу Симону Йейтсу.
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