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Royal Never Give Up и Invictus Gaming выступят в одной группе LPL Summer 2018
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Royal Never Give Up и Invictus Gaming выступят в одной группе LPL Summer 2018 

CyberSport.ru 3 часа назад
Там также выступят Bilibili Gaming, JD Gaming, LGD Gaming, Suning Gaming и Vici Gaming.
В западной конференции сыграют EDward Gaming, FunPlus Phoenix, Oh My God, Rogue Warriors, Snake eSports, Team WE и Topsports Gaming. Группы составили по смешанной системе: команды с домашними аренами посеяли по географическому принципу, коллективы без арены — исходя из результатов LPL Spring 2018.
Регулярный сезон пройдёт с июня по август 2018 года. Команды сыграют по два поединка внутри конференций и один раз встретятся с оппонентами из другой группы. Матчи пройдут в формате best-of-3.
Плей-офф LPL Summer 2018 пройдёт в августе-сентябре 2018 года. Там выступят по четыре команды от конференции. Их лидеры получат посев в полуфинал, а коллективы на втором месте — в четвертьфинал. Все игры будут в формате best-of-5.
Победитель летнего сплита в Китае отберётся на 2018 World Season Championship. Вторую путёвку получит команда с наибольшей суммой Circuit Points за два сплита. Последний слот разыграют в дополнительном турнире. Призовой фонд LPL Summer 2018 неизвестен; весной разыграли 3,5 млн йен (~$548 тыс.).
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