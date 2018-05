Solo: «OpTic Gaming удивила нас на второй карте»

Капитан Virtus.pro Алексей Solo Березин рассказал, как финал ESL One Birmingham 2018 сложился для его команды. В интервью ESL он отметил, что первая и третья карта прошли по схожему сценарию, а на второй VP пришлось тяжело.. @dotaSolo analyses the grand finals and promises us that @virtuspro will get even stronger! 💪💪 #ESLOne pic.twitter.com/6m21RA0kCF— ESL Dota2 (@ESLDota2) May 27, 2018

«Как и обещал ppd, соперники брали сильных героев для линии. У нас был агрессивный лейнинг, и они попытались справиться с этим, — объяснил Березин. — Но на первой и третьей картах всё прошло по нашему плану. Мы чувствовали себя сильными на линии и в мид-гейме — всё было круто. На второй карте OpTic Gaming удивила нас несколькими вещами; оппонент выиграл все линии. Но мы всё равно сделали камбек и победили. Я счастлив».

Virtus.pro одолела OpTic Gaming в финале ESL One Birmingham 2018 со счётом 3:0. Команда заработала $500 тыс. и 2 250 очков Dota Pro Circuit. Самым ценным игроком стал мидер VP Владимир No [o] ne Миненко. Из-за поражения в решающем матче OpTic потеряла шансы получить инвайт на The International 2018.