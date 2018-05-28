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Клинтон Fear Лумис ушел из Evil Geniuses
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Клинтон Fear Лумис ушел из Evil Geniuses 

Чемпионат.com 10 часов назад
Клинтон Fear Лумис покинул состав Evil Geniuses. Об этом игрок сообщил на своей странице в «Твиттере».
«Не волнуйтесь, ребята. Я тоже ухожу из EG. Рад, что у меня будет время побыть дома после такого выматывающего и разочаровывающего сезона. Желаю всем всего наилучшего», — написал игрок.
Ранее Расмус Misery Филипсен сообщил, что его выгнали из состава Evil Geniuses. Организация отметила, что объявит новый состав команды перед SuperMajor в Китае.
По правилам Valve, команда потеряла шансы на прямое приглашение на The International и начнёт путь на чемпионат мира с открытых квалификаций. В американском регионе состав после закрытия трансферного окна также сменили VGJ.Storm и compLexity Gaming.
Клинтон Fear Лумис вернулся в активный состав Evil Geniuses осенью 2017 года. Он занимал позицию керри. В течение сезона команда не смогла попасть ни в один финал мэйджора, а её лучшим достижением стала победа на майноре от GESC в Индонезии.
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