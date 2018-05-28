G2 Esports разрешила mixwell сменить команду 

G2 Esports отпустила Оскара mixwell Канэлласа на свободный трансфер после завершения испытательного срока, сообщает сайт организации. По словам менеджера коллектива Джерома NiaK Судриеса, в ближайшее время G2 примет решение о будущем команды. При этом француз не исключает возвращения Канэлласа в состав.
Facebook.com «Процесс принятия решения о составе, который в дальнейшем будет представлять G2 Esports, начался, — написал NiaK. — Пока он продолжается, мы даем Оскару возможность рассмотреть другие варианты [продолжения карьеры], доступные на рынке. Для нас важно дать всем понять, что Оскар был невероятным тиммейтом с тех пор, как пришел к нам на испытательный срок. У нас нет сомнений, что он добьется успеха в ближайшие годы, вне зависимости от того, попадет в финальный состав G2 или нет». Следующим турниром для команды станет Esports Championship Series Season 5. Он пройдет с 8 по 10 июня. Согласно сообщению на сайте, на этом чемпионате G2 представит новый состав. Mixwell заменил Ришара shox Папильона в составе G2 Esports 9 марта. После выступления на Intel Extreme Masters XIII — Sydney испанец рассказал, что в коллективе плохая атмосфера, а его участники сомневаются в будущем команды. На турнире она заняла 7-8 место, уступив в групповом этапе команде Mousesports. На ESL Pro League Season 7 французский коллектив не вышел из группы, расположившись на 10 строчке.