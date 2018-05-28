G2 Esports разрешила mixwell сменить команду

G2 Esports отпустила Оскара mixwell Канэлласа на свободный трансфер после завершения испытательного срока, сообщает сайт организации. По словам менеджера коллектива Джерома NiaK Судриеса, в ближайшее время G2 примет решение о будущем команды. При этом француз не исключает возвращения Канэлласа в состав.