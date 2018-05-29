OpTic Gaming заменит OG на China Dota2 Supermajor

Об этом объявили организаторы соревнований.

«Поскольку изначальные приглашения были основаны на рейтинге DPC, то и замена подобрана по такому же принципу», — говорится в заявлении.

Сейчас OpTic Gaming занимает девятую строчку в таблице по набранным очкам. Команда набрала 1800 баллов. На восьмом месте идут VGJ.Thunder с 1935 очками.

OG объявила о перестановках в составе на следующий день после ESL One Birmingham. Тал Fly Айзек и Густав s4 Магнуссон перешли в Evil Geniuses. В сообщении также говорилось, что состав пропустит China Dota2 Supermajor. Заключительный мэйджор сезона 2017/2018 проведут со 2 по 10 июня.