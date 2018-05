OpTic Gaming сыграет на Супермейджоре

OpTic Gaming заменит OG на China Dota2 Supermajor. Об этом организаторы турнира рассказали в Twitter.

It is one OG for another OG as @OpTicGaming step in to the #Supermajor.As original invites were based on DPC rankings then, the replacement is based on the rankings now: 9th in the current DPC standings, Optic will be sure to entertain.The Dota 2 Supermajor begins June 2. pic.twitter.com/XVgin05xRE— Perfect World_DOTA2 (@PWRD_DOTA2) May 29, 2018

Вместо одной OG другая OG — OpTic Gaming выступит на Супермейджоре. Так как первоначальные инвайты были на основе рейтинга DPC, то и замена основана на нём же: OpTic занимает девятое место на текущий момент. Dota 2 Supermajor начнётся 2 июня.

OG отказалась от участия на Dota2 Supermajor после ухода Таля Fly Айзика и Густава s4 Магнуссона в Evil Geniuses 28 мая. На ESL One Birmingham 2018 OpTic заняла второе место и вышла на девятую позицию рейтинга Dota Pro Circuit.

China Dota2 Supermajor пройдёт 2-10 июня в Китае. 16 команд разыграют $1,5 млн и 2,25 тыс. очков DPC. Десять коллективов получили инвайты, шесть отобрались через региональные квалификации.

Участники China Dota2 Supermajor:

Virtus.pro Team Liquid

Team Secret

Newbee

Vici Gaming

VGJ.Thunder

Evil Geniuses

Natus Vincere

Mineski

OpTic Gaming

Team Spirit

The Final Tribe

PSG.LGD VGJ.Storm

TNC Pro Team

Infamous