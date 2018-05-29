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FIFA 18 получила бесплатное обновление «Чемпионат Мира»
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FIFA 18 получила бесплатное обновление «Чемпионат Мира» 

GameGuru 6 часов назад
Фото: GameGuru
Electronic Arts выпустила бесплатное обновление для FIFA 18 в преддверии старта Чемпионата Мира, который начнется в России 14 июня. Разработчики популярного футбольного симулятора добавили в игру все стадионы, на которых пройдут матчи настоящего турнира, различные наборы и подрежимы для Ultimate Team, новую систему сыгранности для сборных и многое другое.
Обновление бесплатно и уже доступно владельцам FIFA 18 на PC, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch.
В FIFA 18 World Cup вы сможете создать сборную своей мечты или принять участие в главном футбольном турнире планеты, играя за сборную любой страны.
FIFA World Cup Russia 2018 — Испытайте великолепие турнира, где все точно так же, как и в реальной жизни. Выбирайте одну из 32 прошедших квалификацию сборных и играйте весь турнир в реальной сетке — от группового этапа до московского финала. Собственный турнир FIFA World Cup — Вы можете переписать историю и создать собственную версию Чемпионата, играя за любую страну из FIFA 18. Выбирайте любую лицензированную команду из FIFA 18 — США, Италию, Нидерланды, Чили или любую другую — и воплощайте ваши мечты о FIFA World Cup, создав собственную турнирную сетку. Быстрый матч FIFA World Cup — Играйте матч без подключения к сети в одиночку или с друзьями. Выбирайте команды, игроков, формы, а также реалистичную атмосферу различных стадионов FIFA World CupFIFA World Cup Ultimate Team — Играйте в самом популярном режиме FIFA теперь и в обновленной версии FIFA World Cup Ultimate Team. Создайте сборную своей мечты с помощью предметов игроков всех 32 стран-участниц, а также легендарных КУМИРОВ FIFA World Cup
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