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Крышу со стены Нижегородского кремля сдуло во время урагана
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Крышу со стены Нижегородского кремля сдуло во время урагана 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».
В результате порыва ветра крыша слетела со стены комплекса между Ивановской и Белой башнями и упала внутрь Кремля.
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