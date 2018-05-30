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Cloud9 взяла NBK на испытательный срок
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Cloud9 взяла NBK на испытательный срок 

CyberSport.ru 3 часа назад
Бывший игрок G2 Esports Натан NBK Шмитт перешел на испытательный срок в Cloud9, сообщает Vakarm.net. Шмитт станет капитаном американского коллектива. Стороны пока не прокомментировали информацию.
Роль внутриигрового лидера в Cloud9 освободилась 26 мая, когда команда исключила Пуджана FNS Мехту. Игрок рассказал, что не смог найти тактический подход, который устраивал бы всех его тиммейтов. Последние игры с составом он проведет на Esports Championship Series 5. NBK не сможет выступить на турнире, так как организаторы разрешают участникам лишь одну замену по ходу сезона. Cloud9 уже потратила ее, подписав FNS.
Ранее стало известно, что G2 Esports решила собрать состав во главе с Ришаром shox Папильоном. Он планирует привести в команду Кевина Ex6TenZ Дроланса и Эдуарда SmithZz Дюбордо. 28 мая коллектив уже покинул Оскар mixwell Канэллас.
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