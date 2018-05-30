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BurNIng начал тестировать игроков в Team DK
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BurNIng начал тестировать игроков в Team DK 

CyberSport.ru 2 часа назад
Фото: CyberSport.ru
Сюй BurNIng Чжилэй собрал четырех игроков в тестовых состав будущей Team DK. Об этом сообщил портал VPEsports со ссылкой на стрим Чжилэя.
Nsgtv.com  В ростер вошел бывший мидер Invictus Gaming Оу Op Пэн, переведенный в запас EHOME Сюй Hym Чжи, а также 冷鸟 и некто под ником Duta: VPEsports утверждает, что он выступает за Echo Gaming, хотя в составе не числятся игроки с таким ником. Недавно у BurNIng истек контракт со стримерской платформой Humao.tv. На последней трансляции он подтвердил тестовый ростер. Слухи о возрождении Team DK появились 24 мая. Об этом англоязычной аудитории Dota 2 рассказала комментатор и аналитик Newbee.TV Чэнь Jophy Я.
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