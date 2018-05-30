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Алессандрини, Градель и Фишер — в новой команде недели в FIFA 18
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Алессандрини, Градель и Фишер — в новой команде недели в FIFA 18 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Компания EA Sports представила 37-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Полностью 37-я команда недели выглядит следующим образом:
🗣️It's #TOTW 37 featuring 84 Alessandrini, 84 Fischer & 82 Pozuelo! #FUT #FIFA18 pic.twitter.com/QKuuyFaIGq
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 30 мая 2018 г.
Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.
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