Алессандрини, Градель и Фишер — в новой команде недели в FIFA 18

Компания EA Sports представила 37-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Полностью 37-я команда недели выглядит следующим образом:

🗣️It's #TOTW 37 featuring 84 Alessandrini, 84 Fischer & 82 Pozuelo! #FUT #FIFA18 pic.twitter.com/QKuuyFaIGq

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 30 мая 2018 г.

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.