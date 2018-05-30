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Team Sonic Racing появилась на прилавке магазина Walmart
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Team Sonic Racing появилась на прилавке магазина Walmart 

GameGuru 1 час назад
Фото: GameGuru
На прилавке интернет-магазина Walmart появилась еще не анонсированная Team Sonic Racing. В марте этого года разработчики намекнули на выход гонок во вселенной Соника в собственном твиттере. По всей видимости, руководители магазина вновь опередили издателей и решили показать подробности игры уже сейчас.
На странице товара есть ключевая информация о гонках вместе с первыми скриншотами. Согласно описанию, Team Sonic Racing будет отталкиваться, прежде всего, от мультиплеера. В игре появится командный режим и кастомизация персонажей. Всего на одной трассе смогут участвовать до 12 игроков в онлайне.
Также в Team Sonic Racing будет представлено 3 типа героев и 15 игровых персонажей с уникальными способностями. Согласно информации с Walmart в игре предусмотрено изменение внешнего вида автомобилей и водителей. Могут ли они добываться с помощью лутбоксов пока не ясно.
Пока известно, что Team Sonic Racing будет доступна на Nintendo Switch. Текущий ценник игры составляет 39.96 долларов. Судя по информации с Walmart гонки стоит ожидать в конце этого года.
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