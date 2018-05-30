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Заводите моторы — Team Sonic Racing уже в пути
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Заводите моторы — Team Sonic Racing уже в пути 

Riot Pixels 8 часов назад
Фото: Riot Pixels
Sega не стала тянуть до E3 с анонсом аркадной гонки Team Sonic Racing. Трудится над ней Sumo Digital, ответственная за отличную Sonic & All-Stars Racing Transformed (86 из 100 баллов от RP) и недавнюю симпатичную головоломку Snake Pass (70/100).
Слово «team» неспроста присутствует в названии игры. «Гоняйте как команда — побеждайте как команда», — пишут авторы. Выбивайте оппонентов с трассы, применяйте совместные приемы и разрушительный суперприем Team Ultimate. В игре вас ждут 14 видов предметов для атаки и обороны.
Сюжетная кампания Team Sonic Racing призвана познакомить игроков с особенностями геймплея. А дальше — в мультиплеер (локальный и по сети), поддерживающий до 12 участников (за одним дисплеем можно расположиться вчетвером).
В Team Sonic Racing появятся 15 персонажей из вселенной Соника (сам реактивный еж, а также, например, Тейлз и Шэдоу), разделенные на три категории — «скоростные», «силовые» и «маневренные». Внешний вид транспортного средства разрешат настроить на свой вкус.
Team Sonic Racing выйдет на PC, PS4, Xbox One и Switch на зимние праздники.
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