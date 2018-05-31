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Киберфутболист «Бохума» выиграл отборочный турнир чемпионата мира
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Киберфутболист «Бохума» выиграл отборочный турнир чемпионата мира 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Киберфутболист «Бохума» Микаэль «MegaBit» Биттнер стал победителем финального отборочного турнира FIFA 18 Global Series Playoff на платформе Xbox One. В финале он взял верх над Фуадом «Rafsou» Фаресом из «Лиона».
Во вторник определились 16 первых участников гранд-финала чемпионата мира по FIFA 18, который пройдет со 2 по 4 августа в Лондоне. Действующим чемпионом является Спенсер «Gorilla» Илинг.
Напомним, российский киберфутболист Павел «JhonnyGrime» Пурювкин, выигравший чемпионат РФПЛ на консоли Xbox One, в групповой стадии отборочного турнира, проходящего в Амстердаме, одержал 1 победу в 5 матчах и не смог пробиться в плей-офф. Два других представителя России на отборочном турнире Михаил «Torres» Запорожец из Vega Squadron, Роберт «Ufenok77» Фахретдинов из «Локомотива»​ выступают на платформе Play Station 4.
Киберфутболисты «Лиона», «Аякса» и «Бохума» отобрались в гранд-финал ЧМ // Российский киберфутболист обыграл игрока «ПСЖ», но не вышел в плей-офф отбора ЧМ  He's done it! @MegaBit98 defeats @OL_Rafsou and wins the FIFA 18 Xbox Global Series Playoff! 💪#FIFAeWorldcup pic.twitter.com/HAzxgmLk5Z
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 30 мая 2018 г.
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