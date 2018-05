Киберфутболист «Бохума» выиграл отборочный турнир чемпионата мира

Киберфутболист «Бохума» Микаэль «MegaBit» Биттнер стал победителем финального отборочного турнира FIFA 18 Global Series Playoff на платформе Xbox One. В финале он взял верх над Фуадом «Rafsou» Фаресом из «Лиона».

Во вторник определились 16 первых участников гранд-финала чемпионата мира по FIFA 18, который пройдет со 2 по 4 августа в Лондоне. Действующим чемпионом является Спенсер «Gorilla» Илинг.

Напомним, российский киберфутболист Павел «JhonnyGrime» Пурювкин, выигравший чемпионат РФПЛ на консоли Xbox One, в групповой стадии отборочного турнира, проходящего в Амстердаме, одержал 1 победу в 5 матчах и не смог пробиться в плей-офф. Два других представителя России на отборочном турнире Михаил «Torres» Запорожец из Vega Squadron, Роберт «Ufenok77» Фахретдинов из «Локомотива»​ выступают на платформе Play Station 4.

He's done it! @MegaBit98 defeats @OL_Rafsou and wins the FIFA 18 Xbox Global Series Playoff! 💪#FIFAeWorldcup pic.twitter.com/HAzxgmLk5Z

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 30 мая 2018 г.