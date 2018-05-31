Рост призового фонда TI8 замедлился по сравнению с прошлым годом

Призовой фонд The International 2018 после 23 дней сбора денег уступил прошлогодней сумме более чем на $100 тыс. На момент публикации новости он составляет 46,4% от итогового приза на TI7.

Dota2.prizetrac.kr В прошлом году на 23 день формирования призового фонда Valve выпустила сокровищницу Collector's Cache с 23 наборами на героев, посвященными водной тематике. В 2018 году разработчики еще не добавляли дополнительных сундуков. The International в 2018 году впервые пройдет за пределами США. Турнир примет Rogers Arena в Ванкувере, плей-офф пройдет 20-25 августа. Участие в чемпионате себе уже гарантировали Virtus.pro, PSG.LGD, Team Secret и Team Liquid. Последние очки сезона DPC команды разыграют на China Dota2 Supermajor с 2 по 10 июня.