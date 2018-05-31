Vega Squadron победила на CIS Master Series

Vega Squadron стала чемпионом онлайн-турнира CIS Master Series. Команда набрала 2 850 очков и сделала 58 фрагов за семь раундов. Второе место заняла Kit-Kat, а на третьей строчке расположилась Team Empire. Чемпион IEM Katowice 2018 AVANGAR остановилась на пятом месте. За победу Vega получила тысячу долларов, Kit-Kat заработала $600, а Empire досталось $400. Финальная таблица CIS Master Series:

Portal.xpulz.com CIS Master Series проходил 29-30 мая. 16 команд сыграли семь раундов — четыре на Erangel и три на Miramar. Очки начислялись за финальное место в каждом раунде и количество фрагов.