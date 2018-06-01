XNova— из PSG.LGD: «Я бы снова хотел сыграть против Virtus.pro»

Джиан Вей xNova— Йап рассказал о переходе в PSG.LGD и первых месяцах в новой команде. Он сравнил стили LGD и Virtus.pro, а также признался, что раньше играл в алтимат. Игрок дал интервью VPEsports.

Vpesports.com О переходе в PSG.LGD и первых месяцах в новой команде

«Я играл в WarriorsGaming.Unity, но дела у нас не клеились. В то же время LGD меняла ростер и пробовала новых игроков. Тью Сун AhFu Чуан из LGD.Forever Young, с которым я играл в WGU, предложил LGD попробовать меня. В итоге все сложилось удачно и для меня, и для команды!

Когда я пришел в команду, все было новым, у нас не было совместного опыта игры. Стратегии тоже были новыми. Но со временем мы стали лучше, а что самое важное — ближе друг к другу. Подружившись, нам стало проще совершенствоваться и играть вместе, потому что мы стали глубже понимать друг друга. Не думаю, что поражение в финале Dota 2 Asia Championships 2018 так уж плохо на нас сказалось. Мы многому научились из того поражения, а также стали сильнее жаждать победы на мейджоре, ведь мы остановились в шаге от титула».

О Virtus.pro и Супермейджоре

«На China Dota2 Supermajor я бы снова хотел сыграть с Virtus.pro. Мне нравится эта команда: у нас похожий стиль и VP всегда на высоте.

После Супермейджора у нас будет небольшой перерыв, так что я вернусь в Малайзию и буду разбираться с визой. Потом будет буткемп и жесткая подготовка к The International 2018».

О хобби

«Мне очень нравится спорт. Раньше я играл в алтимат [командный неконтактный вид спорта с летающим диском ("фрисби") — прим. ред.], так что в свободное время занимаюсь им. Еще тусуюсь с друзьями, хожу в кино. Еще мне нравятся караоке и путешествия».

Супермейджор пройдет 2-10 июня в Китае. 16 команд разыграют $1,5 млн и 2,25 тыс. очков Dota Pro Circuit. Ознакомиться с расписанием матчей можно узнать здесь.