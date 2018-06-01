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Яп xNova Джиан Вей: на China Dota2 Supermajor хотелось бы сыграть с Virtus.pro
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Яп xNova Джиан Вей: на China Dota2 Supermajor хотелось бы сыграть с Virtus.pro 

Чемпионат.com 6 часов назад
Игрок состава PSG.LGD по Dota 2 Яп xNova Джиан Вей поделился своим мнением о причинах успешных результатов команды.
«Когда я только пришел в команду, все было новым, у нас не было опыта совместной игры, стратегии также были новыми. Но со временем мы становились лучше. Самое главное — связь между всеми игроками значительно укрепилась. Подружившись, было куда легче улучшаться и играть вместе, потому что мы понимаем друг друга. Я не думаю, что поражение в гранд-финале DAC 2018 плохо на нас повлияло. Наоборот, мы многое вынесли из него, и нам очень сильно захотелось выиграть мейджор, так как на DAC мы остановились всего в шаге от победы».
Также xNova рассказал, против кого он бы хотел сыграть на China Dota2 Supermajor.
«На Супермейджоре мне хотелось бы снова сыграть с Virtus.pro. Мне очень нравится эта команда. Думаю, наш игровой стиль довольно похож, и они всегда выглядят сильными», — заявил Яп Джиан Вей.
China Dota2 Supermajor пройдёт с 2 по 10 июня в Шанхае (Китай). В первом матче групповой стадии PSG.LGD встретится с Infamous.
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