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Победитель Кубка России: «2 — 3 победы — это максимум для российских игроков на международных турнирах»
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Победитель Кубка России: «2 — 3 победы — это максимум для российских игроков на международных турнирах» 

Спорт-Экспресс 11 часов назад
Победитель Кубка России по киберфутболу Михаил «Torres» Запорожец из Vega Squadron считает, что российские киберфутболисты пока не готовы выходить в плей-офф крупных международных турниров. Он, как и победители чемпионата РФПЛ, не смог войти в число лучших игроков отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18.
— Если говорить про мое конкретно выступление, то я сыграл в два раза лучше, чем в Барселоне (первый отборочный турнир ЧМ. — Прим. «СЭ»), — приводит пресс-служба Vega Squadron слова Запорожца. — Одержал 2 победы, а не одну, как было там. Остальные российские игроки выступили чуть менее удачно, но 2 — 3 победы — это максимум для российских игроков на таком турнире.
— Чего не хватает российским игрокам?
— Не хватает профессионализма, отношения к делу. Менталитет, наверное, другой. Не можем так серьезно относиться к этому. В этом и проблема.
Победитель Кубка России не смог пробиться в плей-офф отбора ЧМ по FIFA 18 // ​Российский киберфутболист обыграл игрока «ПСЖ», но не вышел в плей-офф отбора ЧМ // ​Киберфутболист «Локомотива» не вышел в плей-офф отборочного турнира ЧМ
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