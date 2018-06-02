OpTic Gaming собрала индийский состав

OpTic Gaming объявила имена игроков, которые вошли в индийский состав организации по CS:GO. Пятёрку выбрали из 1,4 тыс. претендентов.

Introducing the official @OpTicIndia CS:GO Roster!#Greenwall pic.twitter.com/ciWYGBwrbF— OpTic Gaming™ (@OpTicGaming) June 1, 2018

Представляем официальный состав по CS:GO OpTic India!

Конкурс среди индийских игроков проводила компания SoStronk. Сначала участников отсеяли через психофизические и теоретические тесты, а затем проверили игровые возможности претендентов. Игроки с наилучшими результатами посетили киберспортивную арену LXG в Бангалоре, где скауты OpTic Gaming и аналитики SoStronk отобрали пятёрку лучших.

Кроме индийского ростера у OpTic Gaming есть основной состав по CS:GO, который основали в апреле 2016 года. С 24 апреля 2018 года американскую организацию представляет датская пятёрка.

Состав OpTic India:

Сабьясачи «Antidote» Босе

Агнея «Marzil» Кушик

Никхиль «forsaken» Кумават

Ришабх «Formless» Томар

Вишал «haivaan» Шарма