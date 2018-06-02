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OpTic Gaming собрала индийский состав
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OpTic Gaming собрала индийский состав 

CyberSport.ru 10 часов назад
OpTic Gaming объявила имена игроков, которые вошли в индийский состав организации по CS:GO. Пятёрку выбрали из 1,4 тыс. претендентов.
Introducing the official @OpTicIndia CS:GO Roster!#Greenwall pic.twitter.com/ciWYGBwrbF— OpTic Gaming™ (@OpTicGaming) June 1, 2018
Представляем официальный состав по CS:GO OpTic India!
Конкурс среди индийских игроков проводила компания SoStronk. Сначала участников отсеяли через психофизические и теоретические тесты, а затем проверили игровые возможности претендентов. Игроки с наилучшими результатами посетили киберспортивную арену LXG в Бангалоре, где скауты OpTic Gaming и аналитики SoStronk отобрали пятёрку лучших.
Кроме индийского ростера у OpTic Gaming есть основной состав по CS:GO, который основали в апреле 2016 года. С 24 апреля 2018 года американскую организацию представляет датская пятёрка.
Состав OpTic India:
Сабьясачи «Antidote» Босе
Агнея «Marzil» Кушик
Никхиль «forsaken» Кумават
Ришабх «Formless» Томар
Вишал «haivaan» Шарма
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