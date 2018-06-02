RAMZES666 о победе над Vici Gaming: «Китайцы любят отдавать Broodmother, ничему их жизнь не учит»

Роман RAMZES666 Кушнарёв рассказал, какую ошибку допустила Vici Gaming во второй игре на China Dota2 Supermajor. В интервью командному порталу он также объяснил, почему Virtus.pro проиграла одну карту в матче против TNC Pro Team.

Virtus.pro Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника О проигранной карте против TNC «Во второй игре у их героев не было кэча и станов, мы просто сами слили игру. Мы вели ее от и до — с первой секунды до последней минуты. Просто так бывает — мы сами закинули игру. Точкой невозврата стала драка на третьем Рошане. У них уже появились хексы и мы не могли нормально сплитить». О второй карте против Vici Gaming «Во второй игре у нас был не лучший пик. Но там заехала Бруда. Китайцы любят отдавать Бруду, ничему их жизнь не учит. Я показал дефолтную игру на Бруде — откройте любой мой реплей кроме парочки игр. На Бруде всегда так. Если соперники отдают [Бруду] и мы ее берем, мы берем ее не просто так. Там был тотальный аутфарм — у меня было нетворса больше, чем у всех игроков VG». China Dota2 Supermajor проходит со 2 по 10 июня в Шанхае. 16 команд разыгрывают $1,5 млн и 2 250 очков DPC. Virtus.pro заняла первое место в группе B и сыграет с Newbee в верхней сетке плей-офф.