HellRaisers и Team Spirit прошли на CIS Minor Championship 2018 — London

HellRaisers и Team Spirit выиграли по три матча в закрытой квалификации к CIS Minor Championship — London 2018 и выступят на LAN-финале турнира. По итогам первого дня отборочных чемпионат покинули Atlants Gaming и Fluffy Gangsters.

В закрытой квалификации к майнору участвуют 16 команд. Их поместили в одну группу по швейцарской системе с матчами до двух побед. Восемь лучших составов попадут в основную стадию майнора. Со счетом 2:1 по встречам второй день завершили forZe, Nemiga Gaming, Elements Pro Gaming, AVANGAR, 5balls и pro100. Со счетом 1:2 и за одно поражение до вылета — FlipSid3 Tactics, RUNUP, DreamEaters, Syman Gaming, eL'quvet и HOLLYWOOD. Заключительные матчи отборочных пройдут 3 июня.

Промежуточные итоги закрытой квалификации:

CIS Minor Championship — London 2018 пройдет с 10 по 13 июля в Лондоне. Восемь команд разыграют два слота в предварительную стадию FACEIT Major 2018 и $50 тыс.

Участники LAN-финала майнора:

HellRaisers

Team Spirit

Закрытая квалификация

Закрытая квалификация

Закрытая квалификация

Закрытая квалификация

Закрытая квалификация

Закрытая квалификация