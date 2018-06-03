Ещё
HellRaisers и Team Spirit прошли на CIS Minor Championship 2018 — London
Далее:
Читайте также:
Ещё

HellRaisers и Team Spirit прошли на CIS Minor Championship 2018 — London 

CyberSport.ru 4 часа назад
HellRaisers и Team Spirit выиграли по три матча в закрытой квалификации к CIS Minor Championship — London 2018 и выступят на LAN-финале турнира. По итогам первого дня отборочных чемпионат покинули Atlants Gaming и Fluffy Gangsters.
В закрытой квалификации к майнору участвуют 16 команд. Их поместили в одну группу по швейцарской системе с матчами до двух побед. Восемь лучших составов попадут в основную стадию майнора. Со счетом 2:1 по встречам второй день завершили forZe, Nemiga Gaming, Elements Pro Gaming, AVANGAR, 5balls и pro100. Со счетом 1:2 и за одно поражение до вылета — FlipSid3 Tactics, RUNUP, DreamEaters, Syman Gaming, eL'quvet и HOLLYWOOD. Заключительные матчи отборочных пройдут 3 июня.
Промежуточные итоги закрытой квалификации:
CIS Minor Championship — London 2018 пройдет с 10 по 13 июля в Лондоне. Восемь команд разыграют два слота в предварительную стадию FACEIT Major 2018 и $50 тыс.
Участники LAN-финала майнора:
HellRaisers
Team Spirit
Закрытая квалификация
Закрытая квалификация
Закрытая квалификация
Закрытая квалификация
Закрытая квалификация
Закрытая квалификация
CyberSport.ru: последние новости
Team Spirit выступит на GG.BET Majestic Букмекеры назвали Virtus.pro фаворитом Супермейджора. NaVi — четвертые с конца Рост призового фонда The International 2018 опередил показатели прошлогоднего турнира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA бросил соперника и нокаутировал сам себя2
Определилась судьба Медведевой в составе сборной РФ4
Аршавин устроил разборки во время матча
Абрамович наказал Британию593
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
03:48
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню
ЧМ по футболу 2018
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение