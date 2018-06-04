Mineski, Newbee и Vici Gaming выступят на The International 2018

Команды Mineski, Newbee и Vici Gaming получат инвайты на The International 2018 независимо от исхода China Dota2 Supermajor. Об этом в твиттере сообщил инсайдер Викрам Редди.

Team Secret обыграла OpTic Gaming в первом туре виннеров China Dota2 Supermajor. Вылет OpTic в лузера гарантировал слот для Mineski, Newbee и Vici Gaming, так как в сетке не осталось вариантов, при которых они могли бы выбыть из топ-8 рейтинга Dota Pro Circuit. На данный момент известны обладатели семи инвайтов в основной этап The International 2018. Восьмую строчку пока занимает VGJ.Thunder, но теоретические шансы ее обогнать есть у OpTic Gaming, TNC Pro Team и The Final Tribe. China Dota2 Supermajor проходит с 2 по 10 июня в Шанхае. Призовой фонд турнира составляет $1,5 млн и 2 250 рейтинговых очков Dota Pro Circuit.