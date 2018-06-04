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Mineski, Newbee и Vici Gaming сыграют The International 2018
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Mineski, Newbee и Vici Gaming сыграют The International 2018 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Викрам Редди опубликовал трёх участников, которые гарантированно получат приглашение на The International 2018. В список вошли Mineski, Newbee и Vici Gaming.
Всего известно о выдаче семи приглашений из восьми. Ранее инваты достались Virtus.pro, PSG.LGD, Team Liquid и Team Secret. За последнее место на турнире поборются VGJ.Thunder и OpTic Gmaing. Сейчас китайский состав опережает соперника на 135 очков. Лидер определится по результатам турнира China Dota 2 Supermajor. В четвертьфинале верхней сетки OpTic Gaming уступила Team Secret со счётом 0:2. Команда опустилась в нижнюю часть соревнований, где сразится навылет с победителем пары VGj.Storm против Infamous
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