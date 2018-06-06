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AMD показала 32-ядерный процессор Threadripper
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AMD показала 32-ядерный процессор Threadripper 

Ferra.ru 41 минуту назад
Фото: Игромания.ру
На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания AMD представила второе поколение процессоров Ryzen Threadripper, включая монструозную модель с 32 ядрами.
Новые AMD Ryzen Threadripper базируются на 12-нанометровой архитектуре Zen+, тогда как прошлогодние использовали 14-нанометровую Zen. Они также используют сокет TR4.
На Computex 2018 состоялась первая публичная демонстрация флагманского чипа с 32 ядрами и 64 потоками. Такие процессоры ориентированы на требовательные к ресурсам задачи, такие как рендеринг, постпроизводство видео и окончательный монтаж, кодирование и так далее.
AMD планирует выпустить второе поколение Ryzen Threadripper в продажу в третьем квартале 2018 года. Отметим, что компания Intel собирается начать продавать 28-ядерные процессоры на 5 ГГц к концу текущего года.
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