AMD показала 32-ядерный процессор Threadripper

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания AMD представила второе поколение процессоров Ryzen Threadripper, включая монструозную модель с 32 ядрами.

Новые AMD Ryzen Threadripper базируются на 12-нанометровой архитектуре Zen+, тогда как прошлогодние использовали 14-нанометровую Zen. Они также используют сокет TR4.

На Computex 2018 состоялась первая публичная демонстрация флагманского чипа с 32 ядрами и 64 потоками. Такие процессоры ориентированы на требовательные к ресурсам задачи, такие как рендеринг, постпроизводство видео и окончательный монтаж, кодирование и так далее.