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Huawei показала ноутбук на процессоре AMD Ryzen
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Huawei показала ноутбук на процессоре AMD Ryzen 

Ferra.ru 19 часов назад
Фото: modlabs.net
На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компании AMD и Huawei представили версию ноутбука MateBook D на базе новых гибридных процессоров Ryzen с графикой Radeon Vega.
Прошлогодний 15,6-дюймовый Huawei MateBook D базировался на Intel Core восьмого поколения и графике NVIDIA серии GeForce 10. Обновлённый Huawei MateBook D (2018) оснащается 14-дюймовым экраном с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), процессором AMD Ryzen 5 2500 с интегрированной графикой Radeon Vega 8, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ на твёрдотельном накопителе.
Ноутбук заключён в металлический корпус, весит 1,45 кг, а толщина составляет 15,8 мм. Заявленное время автономной работы достигает 12 часов. Зарядка производится через порт USB Type-C.
Ориентировочная цена на 14-дюймовый Huawei MateBook D с процессором AMD Ryzen пока не объявлена.
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