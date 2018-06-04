Ришар shox Папильон и Эдуард SmithZz Дюбордо пополнили состав G2 по CS:GO

Киберспортивная организация G2 Esports укомплектовала состав по Dota 2. Команду пополнили Ришар shox Папильон и Эдуард SmithZz Дюбордо. Они заменят Дана apEX Мадесклера и Натана NBK Шмитта, отправившихся в запас. Первым турниром для обновленного состава станет ECS Season 5 Finals, где пятым игроком станет Кевин Ex6tenZ Дроланс.

«Я хотел бы поблагодарить apEX и NBK, которые отправились на скамейку запасных. Хотелось бы поблагодарить их за проведенную работу. Хотелось бы отметить высокий профессионализм игроков. Это еще не окончательное решение. О своих долгосрочных планах мы планируем сообщить перед ESL One Cologne 2018», — рассказал тренер команды Джером Niak Судрис. Эдуард SmithZz Дюбордо играл за команду с февраля 2016 по февраль 2017 года. После этого около года Дюбордо занимал пост тренера. С марта 2018 года киберспортсмен прекратил тренерскую деятельность и решил возобновить карьеру игрока. В составе G2 SmithZz выиграл ECS Season 1 Finals, занял второе место на EPL Season 3 и на SL i-League StarSeries Season 2. Ришар shox Папильон играл за организацию с февраля 2016 года. В марте 2018 года игрок пребывал в запасе G2. На счету киберспортсмена победа на DreamHack Malmo 2017, EPL Season 2 Finals, DreamHack Open Tours 2017 и ряд других титулов. Состав G2 Esports по CS:GO: — Алехандро Bodyy Пинаро — Кенни kennyS Шраб — Эдуард SmithZz Дюбордо — Ришар shox Папильон — Кевин Ex6tenZ Дроланс (замена на время ECS Season 5 Finals)