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Илья Illidan Пивцаев: если бы сделали мегакрипов — 100% выиграли бы
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Илья Illidan Пивцаев: если бы сделали мегакрипов — 100% выиграли бы 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: CyberSport.ru
Игрок команды Team Spirit по Dota 2 Илья Illidan Пивцаев высказал мнение по поводу поражения состава в решающем матче против Evil Geniuses на China Dota 2 Supermajor.
«Мое мнение такое — мы пошли в трон, но там игра была выиграна. Можно изучить повтор и посмотреть что произошло в драке у трона: посчитайте скиллы, и то, что должно было случиться, а чего не должно. Пошли бы сделать мегакрипов — выиграли бы игру 100%. Хотя она и так выигрывалась походом в трон. Просто на мегакрипах меньше ситуация сыгранная 100 раз и шанс ошибиться меньше, а с походом в трон — не сыгранная.
Решение пойти в трон как и большинство прочих либо было обсуждено, либо общекомандно принято и никто не сопротивлялся. Все в какой-то степени дураки. Обсуждать игру после этого момента не вижу смысла, ибо я сдох, выкупился, и приобрёл тревела. Это было равносильно тому, чтобы я сломал несколько вещей», — написал Пивцаев во «ВКонтакте».
Team Spirit стала одним из аутсайдеров турнира China Dota 2 Supermajor. Команда уступила EG со счётом 1:2. Игроки заняли 13-16-е место и заработали $ 15 тыс.
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