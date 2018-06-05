Илья Illidan Пивцаев: если бы сделали мегакрипов — 100% выиграли бы

Игрок команды Team Spirit по Dota 2 Илья Illidan Пивцаев высказал мнение по поводу поражения состава в решающем матче против Evil Geniuses на China Dota 2 Supermajor.

«Мое мнение такое — мы пошли в трон, но там игра была выиграна. Можно изучить повтор и посмотреть что произошло в драке у трона: посчитайте скиллы, и то, что должно было случиться, а чего не должно. Пошли бы сделать мегакрипов — выиграли бы игру 100%. Хотя она и так выигрывалась походом в трон. Просто на мегакрипах меньше ситуация сыгранная 100 раз и шанс ошибиться меньше, а с походом в трон — не сыгранная.

Решение пойти в трон как и большинство прочих либо было обсуждено, либо общекомандно принято и никто не сопротивлялся. Все в какой-то степени дураки. Обсуждать игру после этого момента не вижу смысла, ибо я сдох, выкупился, и приобрёл тревела. Это было равносильно тому, чтобы я сломал несколько вещей», — написал Пивцаев во «ВКонтакте».

Team Spirit стала одним из аутсайдеров турнира China Dota 2 Supermajor. Команда уступила EG со счётом 1:2. Игроки заняли 13-16-е место и заработали $ 15 тыс.