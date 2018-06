Киберфутболист «Байера» проиграл в финале отборочного турнира ЧМ

Аргентинец Гонсало Николас «Nicolas99FC» Вильялба одержал победу в отборочном турнире чемпионата мира по FIFA 18 на платформе Play Station 4. В финале он взял верх над киберфутболистом «Байера» Марвина «M4RV» Хинтца.

Ранее определились 32 участника гранд-финала чемпионата мира по FIFA 18, который пройдет со 2 по 4 августа в Лондоне. Действующим чемпионом является Спенсер «Gorilla» Илинг.

Напомним, российские киберфутболисты Михаил «Torres» Запорожец и Роберт «Ufenok77» Фахретдинов не смогли выйти в плей-офф отборочного турнира. Первый на групповой стадии одержал 2 победы в 6 матчах, а второй потерпел 4 поражения.

INVINCIBLE! @nicolas99fcx remained undefeated through 12 rounds of play in Amsterdam 🇳🇱 and became the FIFA 18 PlayStation Global Series Playoff Winner. #FIFAeWorldCup pic.twitter.com/HyCchEOPdu

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 3 июня 2018 г.