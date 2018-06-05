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No [o] ne о победе над Newbee: «Их главной ошибкой было прийти в мид»
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No [o] ne о победе над Newbee: «Их главной ошибкой было прийти в мид» 

CyberSport.ru 5 часов назад
Фото: CyberSport.ru
Владимир No [o] ne Миненко в интервью командному порталу рассказал о победе над Newbee в первом туре плей-офф China Dota2 Supermajor. По словам мидера Virtus.pro, китайская команда сделала много ошибок в матче, начиная с неудачного пика и заканчивая плохими ротациями по карте.
No [o] ne на DAC 2018
Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника О пиках Newbee на первую карту «Newbee не пытались законтрить Сларка и Кункку, они просто пикали свое. Они взяли себе Войда для ответа на наш выбор героев, но это было ошибкой». О проблемах во второй игре «По пику мы проигрывали две линии из трех. Мы должны были забанить Нагу, но не сделали этого. После того, как преимущество по золоту у соперника перевалило за отметку в 10 тысяч, мы уже понимали, что проиграли». О рэмпэйдже «Их главной ошибкой было прийти в мид. У нас было уже слишком сильное преимущество, они уже не могли драться».
Полную версию интервью можно прочесть тут Virtus.pro обыграла Newbee в первом матче плей-офф China Dota2 Supermajor. Российская команда закончила серию со счетом 2:1 и в следующем туре встретится с PSG.LGD. Соперником Newbee в нижней сетке станет победитель пары VGJ.Thunder против The Final Tribe.
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