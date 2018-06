Дизайнер уровней намекнул на следующий ремейк карты в CS:GO

Шон FMPONE Снеллинг, дизайнер уровней и со-автор версии Cache, адаптированной под CS:GO (впервые карта появилась в Source), намекнул на ремейк следующей арены. В его твиттере слили фотографию, которая якобы не должна была утечь в сеть. Разумеется, один из Интернет-пользователей быстро раскрыл тайну, распозналв директорию под названием Cache.

ERROR! You’re not supposed to be seeing that! Thanks @TopHATTwaffle https://t.co/u1KTVGdTLi pic.twitter.com/wZtOUSY9XK

— FMPONE (@FMPONE) 4 июня 2018 г.

Скорее всего, Cache станет следующей картой, чей экстерьер будет переделан, картинка — значительно улучшена. В этом случае ее уберут из Active Duty — списка арен, используемых в соревновательных матчах и киберспортивных турнирах.

Ранее в CS:GO были обновлены такие карты, как de_nuke, de_inferno и de_dust2.