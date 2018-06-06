Таль «Fly» Айзик: «Уход Resolut1on из OG сыграл на руку и ему самому»

Игрок OG Таль «Fly» Айзик подчеркнул, что его бывший партнер по команде Роман «Resolut1on» Фоминок — талантливый игрок. При этом он отметил: уход украинского киберспортсмена из команды был на руку и организации, и самому Resolut1on. В настоящее время Фоминок выступает за VGJ.Storm.

— Во-первых, Resolut1on — очень хороший и талантливый игрок, — приводит cybersport.ru слова Fly. — Именно поэтому мы изначально его пригласили. После того как мы поиграли вместе, выявились конфликты идей. Мы не смогли прийти к компромиссу. В тот момент стало ясно, что для нас всех будет лучше расстаться. Ему это тоже сыграло на руку, и я очень тому рад, потому что он хороший парень. Я не думаю, что между нами возник какой-то негатив. Просто в тот момент это казалось оптимальным решением.