ArtStyle: «Как оказалось, PSG.LGD действительно хорошо умеют играть c Io»

Иван ArtStyle Антонов прокомментировал поражение Virtus.pro в полуфинале виннеров China Dota2 Supermajor против PSG.LGD. По его словам, VP специально отдала Io, так как не ожидала, что китайская команда хорошо играет с ним.

О нежелании банить Io «Мы попробовали поиграть против Виспа — просто потренироваться и посмотреть, что он может. Такой ли он на самом деле сильный герой. Как оказалось, они [PSG.LGD] действительно с ним хорошо умеют играть, не зря его все банят. У нас почти получилось реализовать и победить его».

Об ошибках на двух картах

« [На первой карте] мы принимали слишком много начальных драк, позволили врагам нафармить BKB. В связи с этим Тинкер в какой-то момент стал бесполезен. Мы очень многое отдавали и играли несобранно.

[На второй карте] нами было допущено много ошибок. Соперник насобирал бкб, поэтому стало тяжелее драться на OD и остальных героях. Мы плохо инициировали, у нас мало чего получалось — в отличие от PSG.LGD».

Virtus.pro уступила PSG.LGD в финале виннеров China Dota2 Supermajor и упала в нижнюю сетку. 9 июня коллектив из СНГ сыграет матч на вылет против OpTic Gaming. Победитель попадёт в топ-4 по итогам турнира, проигравший займёт 5-6 место.

Супермейджор проходит 2-10 июня в Китае. 16 команд разыгрывают $1,5 млн и 2,25 тыс. очков Dota Pro Circuit.