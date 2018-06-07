Иван «Artstyle» Антонов: Мы очень многое отдавали и играли несобранно

«Мы принимали слишком много начальных драк, позволили врагам нафармить бкб. В связи с этим Тинкер в какой-то момент стал бесполезен. Мы очень многое отдавали и играли несобранно.

Как и в первой игре, нами было допущено много ошибок. Соперник насобирал бкб, поэтому стало тяжелее драться на ОД и остальных героях. Мы плохо инициировали, у нас мало чего получалось — в отличие от PSG.LGD.

Драка на Рошпите была уже последствием нашего заход на мид, когда у нас был Сыр и Аегис. Мы неаккуратно оценили свои возможности, пошли пушить, потеряли Сыр и Аегис, потеряли четырех героев. На этом моменте все стало плохо. Достаточно было немножко отойти, дофармить ключевые айтемы, и c Сыром и Аегисом закончить игру», — сказал Artstyle.

В полуфинале верхней сетки Virtus.pro уступила PSG.LGD со счетом 0:2. В четвертом раунде нижней сетки «медведи» сыграют с OpTic Gaming.

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