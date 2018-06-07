Евгений «Chuvash» Макаров стал игроком Team Empire

В ростере «имперцев» он заменил Максима «Yoky» Кима. Последней командой Chuvash была Spartak Esports.

Организация также назначила Арсения «ArsZeeqq» Усова на пост тренера команды. Ранее ArsZeeqq тренировал Effect.

«Вероятно, изменения не столь обширные, как ожидали наши болельщики. Но на текущий момент данный состав — наиболее рабочий вариант. Сейчас у нас запланирована подготовка на буткемпе, увидимся на квалификациях к главному турниру года», — прокомментировал менеджер Team Empire Дмитрий «Korb3n» Белов.

Состав Team Empire:

Ростислав «fn» Лозовой Айбек «Naive-» Токаев Андрей «Ghostik» Кадык Евгений «Chuvash» Макаров Ярослав «Miposhka» Найденов Арсений ArsZeeqq Усов (тренер)

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