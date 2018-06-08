Максим Yoky Ким покинул Team Empire

Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

В команде его заменил Евгений Chuvash Макаров. Позицию тренера занял Арсений ArsZeeqq Усов. Также стало известно, что Ростислав fn Лозовой перешёл на позицию кэрри, в то время как Айбек Naive Токаев станет мидером коллектива.

«Вероятно, изменения не столь обширные, как ожидали наши болельщики. Но на текущий момент данный состав — наиболее рабочий вариант. Сейчас у нас запланирована подготовка на буткемпе, увидимся на квалификациях к главному турниру года», — прокомментировал эту новость менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов.

Прошлой командой Chuvash была Spartak Esports. Вместе с ней он стал победителем турнира Dota 2 Champions League Season 13. Под руководством ArsZeeqq Effect смогла отобраться на ESL One Katowice 2018 и Dota 2 Asia Championships 2018.