Расписание плей-офф Supermajor по Dota 2

Сможет ли OpTic Gaming пробиться на TI8 напрямую, ждать ли реванша VP в битве с PSG.LGD и чем будут удивлять китайские организаторы.

Сегодня на Supermajor день отдыха. Команды раздают интервью и готовятся к самым важным матчам заключительного рейтингового турнира. В эти выходные станет известна окончательная восьмёрка лучших команд по итогам сезона, обладатель последнего кубка, а также ответы на пять насущных вопросов о Supermajor.

Воспользуется ли OpTic Gaming второй попыткой?

Главная интрига Supermajor разрешится 9 июня в 5:00 по московскому времени. В первом же матче на арене встретятся OpTic Gaming и Virtus.pro. Для VP на кону ещё больше денег, возможность поквитаться с LGD и обыграть-таки Io. У OpTic всё проще: они играют на The International 8. Выигранная серия обеспечит им попадание в восьмёрку лучших команд мира и подвинет с восьмого места VGJ.Thunder. Решающий матч, OpTic, Virtus.pro… Это всё уже где-то было. На ESL One Birmingham американцы даже близко не подошли к тому, чтобы обыграть «медведей». В одной карте им удалось выполнить поставленную задачу — не проиграть все три линии. Но оказалось, что потом ещё как-то нужно побеждать. Тот финал закончился со счётом 3:0 и очередным «Мерседесом» в гараже VP.

Изменилось ли что-то к этому матчу? Вряд ли. Virtus.pro всё также проигрывает только сильнейшим и, возможно, из-за собственной упёртости. Два раза отдай китайцам Io — такой трюк «медведи» вряд ли повторят. А OpTic Gaming всё также нестабильны. Порой Питер PPD Дагер выдает гениальные драфты, загоняя соперников в ловушку уже к третьему пику. TNC Pro Team, уезжающие домой из-за действий Huskar за 21 минуту, — это слишком жёстоко даже для бывшего «злого гения». А ещё Дагер может взять Bloodseeker против пика с Drow Ranger и надеяться на чудо. И это если не упоминать нестабильность Квинна CCnC Каллахана.

Если Virtus.pro подойдёт к этому матчу со всей серьёзностью, то не оставит OpTic больших шансов на победу. Несколько точечных банов героев Неты 33 Шапиры, давление на Пера Андерса Pajkatt Олсен Лилля — всё это они проходили совсем недавно. Но как же всем фанатам западной сцены хочется, чтобы «медведи» немного поддались! Ведь многим уже очевидно, что OpTic максимально близко подобралась к мировому топу и за последние пару месяцев заслужила поездку на The International. Возможно, даже больше, чем некоторые другие команды с инвайтом. А квалификации могут быть беспощадны.

Сможет ли Team Liquid выиграть первый мэйджор?

«Вот это те Team Liquid, которых мы знаем и любим!» — оживились поклонники действующих чемпионов The International, когда увидели их последние матчи. И дело не в том, что игроки начали быстрее нажимать на кнопки или брать других героев. Ребята из Liquid как будто проснулись и начали играть в доту, а не просто отдыхать перед компьютером. В первую очередь, Амер Miracle аль-Баркави вернулся к игре на активных мидерах-кастерах вроде Tinker или Lina, скачет по карте на Templar Assassin и даже вспомнил Shadow Fiend. Лассе Matumbaman Урпалайнен перестал быть заложником Viper и Venomancer и пересел на Lycan и Visage, позволяющим и быстрее разогнаться, и больше раскрыть свои способности к сплит-пушу и фарму. Но самое главное — преображение Ивана Mind_Control Бориславова, который снова вернулся к игровому стилю, благодаря которому стал негласным MVP TI7 среди про-игроков. Его задача не драться, не пушить, а быть максимально надоедливым и вездесущим, не позволяя соперникам почувствовать себя свободно даже на своей половине карты.

На Supermajor Liquid показала, что нашла решение для своей главной проблемы. Последнее время команда страдала от неудачных заходов на хайграунд и растерянного преимущества. Сейчас игроки быстро начинают, выигрывают драку, подходят к базе соперника и просто выбивают выкупы. Они не рвутся в бой, отдавая последнее. Две минуты терпеливого ожидания позволяют им выигрывать карты. На этом чемпионате им принадлежат несколько рекордов по самым быстрым играм: 18 минут против Spirit, 20 минут против TNC, 26 минут против Secret. Это та игра, которой Liquid запомнилась на TI7. И эта та игра, которая может привести их к первому чемпионскому титулу на мэйджоре. Если, конечно, они успеют задавить китайцев до того, как те купят BKB.

Возьмёт ли реванш Virtus.pro?

Матч Virtus.pro против PSG.LGD должен был стать украшением турнира. Но в итоге VP дважды отдала Io и проиграла практически идентичному пику. Хоть карты и получились красивыми, фанаты явно неудовлетворенны зрелищем. По крайней мере, потому что было мало. В этом сезоне именно китайцы заменили EG в жизни VP и стали их криптонитом. Последний раз «медведи» одерживали победу над LGD ещё на прошлом The International. Но с приходом Сю Fy Линсена статистика изменилась. Virtus.pro за этот сезон уже четырежды проиграла LGD. Со встречей двух команд на Supermajor уже связано множество пересудов. Для начала игрокам VP пришлось объясняться, почему они не дважды отдали китайцам Io, у которого безумный винрейт, особенно в матчах сильных команд.

Затем на Reddit появилось обсуждение бана Минёра на второй карте. Игрок PSG.LGD Chalice своим фанатам рассказал, что за день до матч они выиграли тренировку против Team Secret, используя этого героя. Поклонники тут же предположили, что западные команды стали делиться результатами матчей. В итоге оказалось, что xNova тренировал этого героя в пабе в течение месяца, а сами игроки VP заявили, что забанили его «по фану». Драмы не получилось, но зато какая интрига! Шансы на рематч VP против LGD всё также велики. Команды пока что выглядели достойными соперниками только друг против друга. Так что следующую их встречу в ждут уже в финале. Только теперь, наверное, уже без Io.

Кто законтрит Bloodseeker?

Какой большой турнир без внутренней меты и собственной имбы? Постепенно эту роль стремится занять Bloodseeker, который выиграл 80% матчей. При этом он так быстро и уверенно набирал преимущество, обгоняя соперников и союзников по нетворсу, что это немного пугало. Как во времена The International 5, он приходит на среднюю линию и просто бьёт крипов. Потом бьёт героев. Потом снова крипов. Его используют с любым мало-мальски действенным станом, он успешен с Disruptor и отлично подходит активным игрокам. Armel на нем делал Rampage на Evil Geniuses, а OpTic Gaming выигрывали за 20 минут в матче против VGJ.Thunder.

Теперь командам нужно вспомнить, какими методами всегда боролись с такими надоедливыми персонажами. Например, Vici Gaming в последней игре против Newbee успешно использовала Storm Spirit, который врывался, быстро разделывался с Warlock или Beastmaster и уже не давал возможности так успешно реализовать Bloodseeker. А ещё не стоит забывать про главную контру этому герою — свиток телепортации. Пока Eul на этом персонаже снова не вернулся в моду, это спасёт команды от нелепых смертей.

Заберёт ли Supermajor звание лучшего мэйджора?

Весь сезон зрители придирались к организаторам. То формат не тот, то зал маленький, то трансляция лагает. Организаторы Supermajor задались целью извлечь уроки из каждой ошибки предыдущих чемпионатов и сделать свой мэйджор самым крутым в сезоне. С форматом они явно угадали. По крайней мере, о том говорят промежуточные результаты. Адекватная групповая стадия вывела в верхнюю сетку топ-4 DPC, «лузера» отсеяли самых слабых, а каждый матч получился действительно зрелищным. С трансляцией ситуация вышла двоякая. Во-первых, зрители англоязычного стрима в восторге и от присутствия в аналитике про-игроков вроде Доминика Black Рейтмайера, и от оформления. Тема комиксов раскрыта настолько, что организаторы поделились артами с игроками и героями. Даже перерывы между матчами и картами вполне всех устраивают. Но в последний день первой стадии трансляция стала жутко страдать от лагов. Как рассказали организаторы, эти сложности связаны с нагрузками в пиковые часы. Так что неполадки затронули все части продакшена в Китае. Те, кто работал из дома, не испытали никаких затруднений, кроме небольшой задержки.

Осталось отшлифовать успех самым главным — финальной частью на сцене спортивного центра Юаньшэнь. Здесь организаторам предстоит соблюсти баланс между любовью зрителей к шоу и нежеланием смотреть долгие вступления с песнями и танцами. Китайские продюсеры любят устраивать настоящий концерт перед стартом чемпионата, но во время трансляции это выглядит немного уныло. Будем надеяться, что PGL подскажет Perfect World, где находится допустимая граница. А ещё никто не потеряет клавиатуру Ramzes, в кабинках не будет пахнуть клеем, а зрителей не выгонят с последних серий из-за комендантского часа. Со всем остальным справятся команды.

Заключительные матчи Supermajor по Dota 2 стартуют в субботу, 9 июня. Первая игра, Virtus.pro против OpTic Gaming, назначена на 5:00 по московскому времени. Гранд-финал пройдёт 10 июня, а его победитель заберёт $ 555 тыс. и 1125 очков на игрока.